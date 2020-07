La Corea del Nord annuncia il primo caso sospetto di coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) La Corea del Nord ha annunciato il primo caso sospetto di coronavirus nel Paese e ha dichiarato lo stato di emergenza. Il leader Kim Jong Un ha posto sotto lockdown Kaesong, una città vicino al confine con la Corea del Sud dopo che una persona è stata trovata con sintomi di Covid-19. Si tratta di un cittadino giunto dalla Corea del Sud, attraversando illegalmente il confine questo mese. Leggi su ilfogliettone

