Katie Melua, Airtime – il nuovo singolo (Di domenica 26 luglio 2020) In seguito all’annuncio del suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Album N. 8” dello scorso mese, l’acclamata cantautrice georgiana-britannica Katie Melua ha pubblicato il secondo singolo di quello che si prospetta uno degli album più belli del 2020. “Penso che abbiamo dato all’amore troppo tempo di trasmissione”,così recita l’artista su “Airtime“, il nuovo singolo in cui ripudia delicatamente i preconcetti esistenti su ciò che accade quando le persone si innamorano – “in particolare”, spiega, “la pressione credere che l’amore della tua vita sia là fuori da qualche parte. “ Il nuovo singolo, è stato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

IndexmusicInfo : “Airtime” è il secondo video di Katie Melua tratto dal prossimo “Album No. 8” via @IndexmusicInfo… - Tutto_Rock : “A Love Like That” è il primo estratto dall'ottavo album di Katie Melua, “Album No. 8' - GlobalVoices_IT : I manifestanti sloveni utilizzano la musica di Katie Melua per spiegare il movimento ciclistico anti-corruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Melua I manifestanti sloveni utilizzano la musica di Katie Melua per spiegare il movimento ciclistico anti-corruzione Global Voices Online in Italiano