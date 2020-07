Juventus, svolta Dybala: la richiesta “costosa” della Joya per il rinnovo (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus si appresta a vincere il suo nono scudetto consecutivo. Il match contro la Sampdoria potrebbe dare il Tricolore. Presente e futuro si intersecano in queste ore nella mente della dirigenza che subito dopo aver messo al sicuro la vittoria del campionato penserà alla Champions e ai rinnovi dei pezzi pregiati. Tra questi anche quello di Paulo Dybala.Dybala: la richiesta per il rinnovocaption id="attachment 929291" align="alignnone" width="594" Dybala Juventus (getty images)/captionSembra essere solo una formalità il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Prima, però, la società bianconera dovrà accontentare le sue richieste. Infatti, come riporta Tuttosport, ... Leggi su itasportpress

infoitsport : Calciomercato Juventus, svolta Bernardeschi: cambia tutto - MarioBocchio : L’#Inter offre alla #Juventus il match point #scudetto. Il pareggio con la #Fiorentina è simbolico di una stagione… - scuroscuroscuro : RT @UtenteGoogle6: Svolta per lo scambio #Kante #Sczcezny, Kante ha detto sì alla juve e ha smentito le voci all'#Inter. Sczcezny per ora h… - UtenteGoogle6 : Svolta per lo scambio #Kante #Sczcezny, Kante ha detto sì alla juve e ha smentito le voci all'#Inter. Sczcezny per… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svolta Juventus, svolta Dybala: la richiesta “costosa” della Joya per il rinnovo ItaSportPress AUGURI - Angelo Di Livio, passione e sudore

Angelo Di Livio, nato a Roma il 26 luglio 1966 prima di svolgere il ruolo di allenatore di calcio, nella sua fulgida carriera, impegnato nel ruolo centrocampista è stato vincitore di numerosi trofei c ...

Rabiot adesso è da Juve. Ramsey, sirene dalla Premier

La sosta per il Coronavirus ha ribaltato tutto: il francese modellato da Sarri è diventato un altro giocatore. Gli stenti invece del gallese TORINO - Chissà se stupisce di più la riscoperta di Adrien ...

