Juventus, Sarri: «Notte di soddisfazione. Scudetto dal sapore forte» (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato al termine della sfida vinta contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro la Sampdoria. Scudetto – «È chiaro che 9 anni non lo avrei immaginato. Ha un sapore forte. Vincere è difficile, questa squadra vince da tanti anni e ogni anno diventa più complicato e difficile. Quando si dà qualcosa di scontato è una delle grandi bugie. Restare a questi livelli per così tanti anni non è stata una passeggiata. È stato un campionato lunghissimo e durissimo, c’è un grande merito di questo gruppo perché continuare a ... Leggi su calcionews24

