Juventus-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus e Sampdoria si affrontano nel posticipo della 36° giornata. La banda di Sarri dopo aver fallito il match point scudetto contro l’Udinese, ha un’altra chance nella sfida interna contro i blucerchiati. Gli uomini di Ranieri dopo aver strappato la salvezza, contano di poter fare una bella gara per quanto complicato sia riuscirci. Domenica 26 luglio alle ore 21.45 inizierà la sfida che sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD in tv ed in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

