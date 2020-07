Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: Sarri, le scelte sono fatte (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni – E’ l’ultima gara di giornata, la 36ª. Quella che, allo stesso tempo, potrebbe (dovrebbe) garantire la matematica dello Scudetto ai bianconeri. Dopo aver perso il primo match point qualche sera fa a Udine, per i ragazzi di Sarri c’è adesso di fronte la Sampdoria allo Stadium. I blucerchiati, provenienti dallo stop per 1-2 nel derby della Lanterna contro il Genoa, sono pressoché salvi. Gli stimoli, in tal senso, potrebbero fare la differenza. Le scelte. Difesa tipo per la Vecchia Signora, con De Ligt-Bonucci al centro e Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni. A centrocampo Bentancur ad impostare con Rabiot e Matuidi ai lati e davanti, complice l’infortunio ... Leggi su calcioweb.eu

