Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di domenica 26 luglio 2020) All”Allianz Stadium”, la Juventus cerca di chiudere il discorso Scudetto contro la Sampdoria in un match valido per la 36a giornata di Serie A Finalmente Scudetto? Dopo la deludente sconfitta contro l’Udinese, la Juventus si gioca il suo secondo match point in casa contro l’Udinese: 3 punti e sarà titolo. La banda di Sarri vuole chiudere il discorso per buttarsi con la testa alla Champions League. Rinvigorita dalla cura Ranieri, la Sampdoria cerca invece punti per proseguire nel buon periodo post-Covid. Il fischio di inizio è atteso per le 21.45 in diretta esclusiva su Sky. Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria 4-3-3 P Szczesny D Cuadrado D De ... Leggi su zon

juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - UgoBaroni : RT @juventusfc: Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live, #OneTouch… - UgoBaroni : RT @juventusfc: #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? -