Juventus-Sampdoria, esce De Ligt: l’olandese si tocca la coscia, dentro Rugani (Di domenica 26 luglio 2020) Matthijs De Ligt ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 76 di Juventus-Sampdoria: il centrocampista si è toccato dolorante la coscia destra. Probabilmente è questione di crampi, visto che l’olandese, dopo essersi accasciato, si è subito rimesso in piedi. L’ex Ajax ha provato per qualche secondo a proseguire il suo match prima di dichiarare forfait. Al momento non si sa se l’abbia fatto per precauzione o a causa di un infortunio rilevante: al suo posto è entrato Rugani. Leggi su sportface

