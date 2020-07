Juventus-Sampdoria (26 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, torna Pjanic, Cuadrado nel tridente offensivo (Di domenica 26 luglio 2020) Nel ricco album dei ricordi di Ranieri c’è anche la Juve allenata dopo il ritorno in serie A nel 2007. Il tecnico romano ci arriva con una Sampdoria ormai appagata come si è visto nella sconfitta 2-1 contro il Genoa, un derby giocato con intensità agonistica inferiore rispetto a quella delle ultime settimane. Potrebbe essere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - juventusfc : Questa era l'ultima risposta di Mister Maurizio Sarri. A breve il report sul nostro sito e sulla nostra App. Il vid… - SkySport : Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 21:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A - FabienLeMener : @NetBet_FR Juventus 4/0 Sampdoria Servallou -