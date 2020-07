Juventus-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo c’è sempre in ogni maniera, Pjanic la luce [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – La Juve è campione d’Italia. Di nuovo. Per la nona volta. Per l’ennesima volta. Il secondo match point, questa volta, viene sfruttato. Battuta la Samp per 2-0 nel posticipo domenicale della 36ª giornata di Serie A. I bianconeri, poco brillanti nel primo tempo, perdono Danilo per una botta alla testa e Dybala per un problema muscolare. Ma al sesto minuto di recupero trovano il gol che sblocca il match con Ronaldo. Nella ripresa, spazi maggiori, qualche occasione in più e il raddoppio di Bernardeschi. Ci sarebbe anche spazio per il 3-0 nel finale, ma Cristiano spara sulla traversa un penalty concesso per fallo di De Paoli su Alex Sandro. In alto la FOTOGALLERY del match, in basso le ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - SignoraMia1897 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - vnewsita : Serie A, Juventus-Sampdoria 2-0: bianconeri campioni d’Italia -