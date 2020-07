Juventus, Paratici sicuro: “sarà lo scudetto di Sarri. Rinnovo Dybala? Ecco cosa dico” (Di domenica 26 luglio 2020) Questa sera la Juventus potrebbe vincere il suo 9° scudetto consecutivo al termine del match contro la Sampdoria. Sarebbe il primo della carriera di Maurizio Sarri, dopo tanti anni di gavetta. Interrogato sull’argomento a Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus Paratici ha dichiarato: “scudetto di Sarri? Senz’altro è un protagonista. Mi ha fatto molto piacere ascoltare quello che ha detto Matteo Marani, ha una grande preparazione, ha elencato tutte cose molto vere che ha fatto Maurizio nella sua carriera, ha fatto una scalata incredibile, si è meritato questa posizione di allenatore della Juventus, ha fatto molto bene al Chelsea, ha fatto molto bene al Napoli e quindi è nel posto che si ... Leggi su sportfair

La stagione è ancora da concludere, tra campionato e Champions League, ma la Juventus comincia già a pensare al proprio futuro. In particolare a quello di Paulo Dybala, il cui contratto scadrà il 30 g ...Durante il primo tempo di Juventus-Sampdoria, qualche parola di troppo è arrivata da parte della dirigenza bianconera presente in tribuna nei confronti della Sampdoria. Parole che non sono andate giù ...