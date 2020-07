Juventus, Khedira ai saluti: i bianconeri hanno avviato i contatti per la risoluzione del suo contratto (Di domenica 26 luglio 2020) Acquistato dalla Juventus a parametro-zero dal Real Madrid nell'estate del 2015, Sami Khedira a fine stagione potrebbe fare le valigie e lasciare i bianconeri un anno prima della naturale scadenza del suo contratto: a riportare la notizia è Calciomercato.com. La Juventus ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore per la risoluzione del suo contratto: il centrocampista tedesco vanta un ingaggio da 6 milioni di euro all'anno e tenuto conto che in queste ultime stagioni ha giocato... Leggi su 90min

