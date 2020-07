Juventus, è grande festa negli spogliatoi: calciatori scatenati. Sarri con schiuma, champagne e sigaretta [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Può partire la festa in casa Juventus. Il club bianconero si è laureato campione d’Italia per la nona volta consecutiva, un risultato veramente incredibile e storia. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro la Sampdoria, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. E’ stata una buona stagione, ma nell’arco della stagione si è registrato qualche passo a vuoto. Al fischio finale grande festa in campo, i calciatori si sono scatenati prima nel rettangolo di gioco e poi nello spogliatoio. Particolarmente attivo il terzino Cuadrado, molto contento anche Cristiano Ronaldo. Inizialmente un pò in disparte Sarri, poi il tecnico è stato ... Leggi su calcioweb.eu

ForzaJuveOM : RT @EnricoTurcato: Lo Scudetto 2019/20 per me è lo Scudetto di Paulo #Dybala. Si è tenuto stretto quella maglietta che in estate volevano… - erikaconlak_ : RT @EnricoTurcato: Lo Scudetto 2019/20 per me è lo Scudetto di Paulo #Dybala. Si è tenuto stretto quella maglietta che in estate volevano… - DP_CMJ : RT @EnricoTurcato: Lo Scudetto 2019/20 per me è lo Scudetto di Paulo #Dybala. Si è tenuto stretto quella maglietta che in estate volevano… - StileJuve2006 : RT @EnricoTurcato: Lo Scudetto 2019/20 per me è lo Scudetto di Paulo #Dybala. Si è tenuto stretto quella maglietta che in estate volevano… - FeyRune23 : RT @EnricoTurcato: Lo Scudetto 2019/20 per me è lo Scudetto di Paulo #Dybala. Si è tenuto stretto quella maglietta che in estate volevano… -