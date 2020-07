Juventus, Danilo: «Partita difficile contro la Sampdoria» (Di domenica 26 luglio 2020) Danilo ha parlato prima della Partita contro la Sampdoria: le dichiarazioni del difensore della Juventus al canale ufficiale Danilo, terzino della Juventus, ha parlato prima dell’inizio della sfida contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «È una Partita difficile come in tutta la stagione, però penso che la cosa più importante è come entreremo noi. Dobbiamo essere concentrati e giocare con determinazione. Penso che la nostra concentrazione sarà importante. Abbiamo giocato molte partite, è chiaro che siamo molto stanchi ma non deve essere una scusa. Dobbiamo essere concentrati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

