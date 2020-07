Juventus da record: nessuno ha mai vinto nove campionati di fila nei maggiori campionati (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus è il primo club all’interno dei cinque maggiori campionati a vincere nove titoli di fila. In Europa soltanto due altre squadre, non appartenenti ai top-5 campionati, stanno tenendo il passo: il Celtic, vincitore di nove titoli approfittando delle difficoltà degli storici rivali cittadini dei Rangers; il Ludogorets, col il club di Razgrad che domina in Bulgaria da quasi un decennio. Il record assoluto è tuttavia ancora lontano ed appartiene al Tafea FC: la formazione di Vanuatu ha infatti vinto ben 15 campionati consecutivi, dal 1994 al 2007. Leggi su sportface

