Juventus, c’è il nono Scudetto consecutivo: le reazioni social (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il più faticoso degli ultimi nove, di sicuro quello arrivato nel modo più anomalo possibile. E visto che è stato tutto dovuto a causa di una pandemia si spera sia l’ultima volta. La vittoria contro la Sampdoria regala lo Scudetto alla Juventus di Maurizio Sarri: per i bianconeri è il nono consecutivo, record nei principali campionati d’Europa. Per l’allenatore toscano, invece, è il primo titolo personale in Italia: partito dalle categorie minori mentre lavorava in banca, ora vince addirittura il campionato. Di seguito le migliori reazioni social nei confronti di questa vittoria: Vincere uno Scudetto non è semplice.Vincerlo per nove anni di fila non è ... Leggi su sportface

