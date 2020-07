Juventus campione, Maurizio Sarri vince il primo titolo in Italia (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus è campione d’Italia per la nona volta consecutiva, la trentaseiesima nella storia della Serie A. In mezzo a tutti questi numeri, ce n’è uno ben più piccolo: è il numero, uno, che designa quello che è il primo titolo in Italia per Maurizio Sarri, allenatore considerato perdente ma al secondo trofeo di spicco in carriera (prima di questa Serie A, l’Europa League col Chelsea l’anno scorso). Nel bilancio, però due, finali perse, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, sempre con i bianconeri, mentre la Champions è in bilico. Intanto, però, è il momento di festeggiare il suo primo titolo vinto in ... Leggi su sportface

