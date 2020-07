Juventus campione d’Italia, Sarri non festeggia e se ne torna nello spogliatoio (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus è campione d’Italia per la nona volta consecutiva, la trentaseiesima della sua storia. Maurizio Sarri, dopo una lunga stagione, piena di peripezie e varie problematiche dentro e fuori dal campo, riesce a conquistare il suo primo scudetto da allenatore, ma al termine della gara vinta contro la Sampdoria per 3-0 non si è lasciato andare ai festeggiamenti insieme alla sua squadra. L’allenatore toscano, infatti, al triplice fischio dell’arbitro se ne è tornato immediatamente negli spogliatoi senza accennare minimamente ai festeggiamenti. Le motivazioni non sono chiare, dato che il successo è estremamente prestigioso e il primo della sua carriera nel campionato italiano, ma Sarri, a quanto pare, ha preferito non ... Leggi su sportface

