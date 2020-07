Juventus campione d’Italia per la nona volta di fila: lo “scudetto di cartone” conta solo per il futuro bianconero (Di domenica 26 luglio 2020) Campioni d’Italia. Ancora una volta, la nona di fila. Il secondo “match point” dopo il flop di Udine è quello buono: grazie al successo contro la Sampdoria la Juventus conquista con due giornate d’anticipo il suo ennesimo scudetto che allunga l’era del dominio bianconero sulla Serie A. Anche se stavolta è solo uno “scudetto di cartone”. Non se la prendano i tifosi juventini, che quell’espressione l’hanno coniata come consolazione di Calciopoli. Lo scudetto del Covid non può essere considerato troppo diversamente, dopo una pandemia mondiale, una stagione interrotta a marzo e ripresa a giugno in condizioni completamente alterate. Ma non è certo un demerito o disonore per la Juve, che durante ... Leggi su ilfattoquotidiano

