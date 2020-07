Juventus campione d’Italia: nono scudetto consecutivo Calcio, serie A: nella storia anche Ciro Immobile, con 34 reti superato il record di Angelillo (Di lunedì 27 luglio 2020) Con la vittoria casalinga per 2-0 sulla Sampdoria la Juventus ha conquistato il titolo di campione d’Italia di Calcio. Lo scudetto è arrivato con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato di serie A. Primo titolo per l’allenatore Maurizio Sarri ma nono scudetto consecutivo per i bianconeri. Una serie senza precedenti. nella storia del Calcio italiano entra oggi anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, con la tripletta al Verona, raggiunge i 34 gol in classifica dei marcatori e supera così il record di 33 detenuto da Antonio Valentin Angelillo (Inter, ... Leggi su noinotizie

