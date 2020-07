Juventus Campione d’Italia: niente caroselli a Piazza Vittorio Veneto (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Da Piazza del Plebiscito di Napoli a Piazza Vittorio Veneto di Torino. In poco più di un mese in Italia sono stati assegnati due trofei, Coppa Italia e Scudetto, ma la reazione delle tifoserie è stata piuttosto diversa. Da una parte i noti assembramenti di Napoli dopo il trionfo in finale contro la Juve, dall’altra (questa sera) la matematica certezza del nono Scudetto di fila da parte dei bianconeri con il 2-0 alla Sampdoria. I tre punti decisivi per il campionato sono arrivati poco prima di mezzanotte ma nel cuore della notte la situazione a Torino è piuttosto tranquilla. Lo dimostra un’istantanea delle 00:21 di Piazza Vittorio Veneto: poche persone in giro, tante macchine parcheggiate e locali chiusi. niente ... Leggi su sportface

