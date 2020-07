Juventus Campione d’Italia, Marchisio: “Assembramento di campioni” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) “Assembramento di campioni“. Gioisce così Claudio Marchisio, ex capitano bianconero, che su Twitter si congratula con i giocatori della Juventus per aver conquistato il nono Scudetto di fila. Il ‘Principino’ sui suoi canali social ha inoltre utilizzato l’hashtag iconico per la festa bianconera ‘#Stron9er’. ⚠️ Assembramento di campioni 🇮🇹#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/D9nadTla0U — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 26, 2020 Leggi su sportface

