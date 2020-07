JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA: LO SCUDETTO IMPERFETTO (Di domenica 26 luglio 2020) La JUVENTUS ha vinto il 36° SCUDETTO della sua storia, il 9° consecutivo di un'era dominata come mai a nessuno era capitato nel calcio ITALIAno. Lo ha vinto con pieno merito nella stagione più anomala e drammatica, quella della pandemia che ha rischiato di cancellare tutto consegnando il nostro pallone a un vuoto senza prospettive future. Lo ha vinto con pieno merito perché si è dimostrata la più forte dallo scorso agosto ad adesso: è raro che un torneo di 38 giornate non premi il migliore e non è vero che il migliore è quello che a tratti esprime il gioco più bello. No. Il migliore è quello capace di far valere le proprie caratteristiche e la propria superiorità dall'inizio alla fine, spremendo il meglio anche nei momento difficili che una maratona propone a ... Leggi su panorama

