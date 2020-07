Juventus Campione d’Italia, Del Piero: “Sono 9 di fila, complimenti” (Di domenica 26 luglio 2020) È ancora la Juventus, per il nono anno di fila, a laurearsi Campione d’Italia. Un traguardo straordinario da parte dei bianconeri festeggiato anche dall’ex capitano Alessandro Del Piero che su Twitter si è complimentato con la squadra allenata da Maurizio Sarri: “Come diceva il presidente Boniperti ‘Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta’. Sono 9 di fila. Complimenti Juventus“. Come diceva il presidente Boniperti “Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta”. Sono 9 di filaaaa. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆Complimenti @Juventusfc #finoallafine #adp10 https://t.co/EbsvgjXFJ4 — ... Leggi su sportface

