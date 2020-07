Juventus Campione d’Italia, Del Piero: “Sarri è l’uomo Scudetto” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Chi è l’uomo Scudetto? Per me è Sarri“. Alex Del Piero, ex capitano bianconero, risponde così alla domanda postagli da Fabio Caressa durante Sky Calcio Club nel post partita di Juventus-Sampdoria 2-0, gara che ha regalato il nono Scudetto di fila. “Voglio dare una menzione particolare a Sarri che è stato spesso e volentieri sottoposto a diverse critiche – ha aggiunto Del Piero -. È stato preso per giocare a calcio meglio di Allegri e spesso non è stato così. Ma inserirsi in una società del genere con uno spogliatoio non è facile. Lo Scudetto è della Juventus con una menzione particolare a Sarri“. Leggi su sportface

UEFAcom_it : La Juventus è Campione d'Italia 2019/20 ?????? Complimenti, @juventusfc ???? #UCL - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - OptaPaolo : 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cin… - softIwts : RT @perchetendenza: #STRON9ER: Perché la Juventus è Campione d'Italia per la nona volta consecutiva - infoitsport : Serie A, la Juventus è campione d'Italia con due giornate d'anticipo. Decisivo il 2-0 alla Samp -