Juventus Campione d’Italia, Bernardeschi: “Raggiunto un obiettivo stratosferico” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nove scudetti consecutivi per la Juventus.In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A, sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria: grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, i bianconeri hanno conquistato il nono scudetto consecutivo, regalando a Maurizio Sarri il primo titolo italiano della sua carriera.Grande merito della vittoria juventina è stata l'annata di CR7, che attualmente è arrivato a quota 31 gol in campionato e che ha trascinato tutti i suoi compagni di squadra caricandoli gara dopo gara. Questa sera ha ritrovato il gol anche Bernardeschi, dopo quasi due anni dall'ultima volta in Serie A:"Chiaramente è stato un anno particolare per tutti ... Leggi su mediagol

UEFAcom_it : La Juventus è Campione d'Italia 2019/20 ?????? Complimenti, @juventusfc ???? #UCL - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - Ya_1pti_gro_qui : RT @UEFAcom_it: Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ?? ?? https… - othellz : RT @Maumunno: #Juventus campione ?????? La festa in Piazza San Carlo #STRON9ER -