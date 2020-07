Juve-Dybala, distanza per il rinnovo: ballano 5 milioni di euro (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus pensa al rinnovo di Paulo Dybala, il numero dieci argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e il presidente Agnelli ha intenzione di blindarlo dalla corte dei top club europei. La volontà della Joya è quella di restare a Torino ancora a lungo, ma la richiesta fatta alla società per prolungare il … L'articolo Leggi su dailynews24

tuttosport : #Dybala - #Juve verso il rinnovo: ecco le cifre ?? - FBiasin : Migliore della #Juve nettamente #Higuain che si leva dalle balle e lascia spazio a #Dybala. #JuveLazio - juventusfc : #JuveLazio STORY ????2016, quell'uno-due di @PauDybala_JR Ve lo raccontiamo sul nostro sito e sulla nostra App! ????… - s1mon9901 : @Elio_Horse @ilciccio67 @Fagottinas_aunt @Silvia_Mio86 Cosa??? Bimbo cosa??? Dybala bimbo cosa? Cmq veramente vergo… - peppesass : @Bri_Fitz37 Di lui ci ricordiamo solo di Juve Atletico, unica partita negli ultimi 2 anni giocata bene. 26 presenze… -