Juve Campioni d’Italia per la nona stagione consecutiva, bianconeri nella storia (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cinque maggiori campionati europei. E così i bianconeri non sprecano il secondo match point e chiudono il discorso scudetto con 180 minuti di anticipo. Il trionfo tricolore diventa matematico allo ‘Stadium’ con il 2-0 inflitto alla Sampdoria di Ranieri, già salva ma venuta a Torino non in gita: per i bianconeri è il 36° titolo della storia, il nono consecutivo, il primo della gestione Sarri, che va dunque subito a dama ma con qualche affanno in più rispetto ai suoi predecessori.Sarri schiera Cuadrado nel tridente offensivo con Dybala e CR7, e ripropone Pjanic nella ... Leggi su ilfogliettone

