Juve campione, il pensiero dei calciatori sui social: da Ronaldo a De Ligt. E la frecciata di Pjanic… [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juve è campione d’Italia per la nona volta consecutiva. La festa dell’undici di Sarri è partita subito dopo il fischio finale del match contro la Sampdoria, terminato 2-0. Subito calciatori negli spogliatoi a saltare e cantare tra uno champagne e tanti abbracci. Ma gli stessi protagonisti non hanno perso tempo a postare il proprio pensiero sui profili social personali. Da Cristiano Ronaldo a Cuadrado passando per Bonucci, Chiellini e De Ligt, al suo primo titolo italiano. E poi Pjanic, al suo ultimo, corredato da una frecciata bella e buona rivolta alle concorrenti. Vediamo tutto nella nostra FOTOGALLERY postata in alto. Juve campione d’Italia, Sarri: ... Leggi su calcioweb.eu

forumJuventus : ?????? LA JUVE E' CAMPIONE D'ITALIA PER LA NONA VOLTAAAAAAA! CON QUESTI 3 PUNTI LA VECCHIA SIGNORA VINCE MATEMATICAMEN… - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - SkySport : I migliori 5 realizzatori bianconeri dal 2011 a oggi ? 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ??… - FilippoGambato : RT @SkySport: 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - TuttoMercatoWeb : Juve campione, Buffon: 'Vincere è difficile: farlo da nove anni di fila è immenso' -