Juve campione d’Italia, Sarri: “Merito di Ronaldo e Dybala”. Poi gli elogi ad Agnelli (Di lunedì 27 luglio 2020) Al termine del match tra Juventus e Sampdoria, che ha visto i bianconeri vincere il nono Scudetto consecutivo, ha parlato a Sky il tecnico Maurizio Sarri. “Cristiano e Dybala fanno la differenza, la grande parte dello Scudetto è merito loro. Il Presidente? E’ un grande personaggio, ti sta vicino soprattutto nelle sconfitte e ti dà grande carica. I dirigenti sono persone con cui puoi sempre scambiare opinioni, ci sono sempre, la società qui è una componente importante. A livello di organizzazione è al livello delle top europee”. Anche Bonucci ha parlato nel post gara. Queste le sue parole: “È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, abbiamo dato tutto noi stessi, nonostante qualche passaggio a vuoto. ... Leggi su calcioweb.eu

La Juventus è campione d'Italia per la nona volta di fila. Al termine del match giocato contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Leonardo Bonucci che ha evidenziato le problematiche ...La Juventus ha conquistato a Torino il nono scudetto consecutivo. Il successo di nove titoli consecutivi è un'impresa mai capitata a nessuno, non solo in Italia, ma nemmeno nei cinque principali campi ...