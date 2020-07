Johnny Depp e Amber Heard: la battuta terribile dell'attore dopo le nozze con l'ex moglie (Di domenica 26 luglio 2020) dopo le nozze con Amber Heard, Johnny Depp fece una battuta che oggi suona sinistra, ammesso che sia vera: l'ha rivelata iO Tillett Wright alla Corte di Londra. Johnny Depp subito dopo la cerimonia di nozze avrebbe scherzato sul fatto che da quel momento poteva prendere a pugni Amber Heard. A raccontarlo è iO Tillett Wright, ultimo testimone ascoltato dalla corte nel processo della star della saga di Pirati dei Caraibi contro il tabloid The Sun. "Adesso può baciare la sposa" si sente dire dal prete dopo il matrimonio, ma la versione di Johnny Depp - secondo il testimone Io ... Leggi su movieplayer

Dopo le nozze con Amber Heard, Johnny Depp fece una battuta che oggi suona sinistra, ammesso che sia vera: l'ha rivelata iO Tillett Wright alla Corte di Londra. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 26/07/2020 ...

