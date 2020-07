Jeep spoilera l’hashtag scudetto della Juventus, l’ironia social: ma #Stron9er che vuol dire? (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo aver fallito il primo match point scudetto contro l’Udinese, la Juventus avrà questa sera la possibilità di rifarsi contro la Sampdoria. In caso di vittoria, i bianconeri festeggeranno il 9° scudetto consecutivo, per il quale è già pronto l’hashtag #Stron9er. Lo ha spoilerato il profilo Jeep Italia, sponsor della ‘Vecchia Signora’, postandolo in un tweet che molti tifosi hanno preso come un’incredibile gufata. Sui social però l’attenzione è stata posta sulla parola scelta: cosa vuol dire STRON9ER? La particolarità sta nel sostituire il 9 con una G, in modo da ottenere la parola stronger. Effettivamente alla vista, il 9 ... Leggi su sportfair

