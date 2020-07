'Investiamo al Sud per l'Italia di domani': il ministro Provenzano a Brindisi (Di domenica 26 luglio 2020) ... 'stimolato' da chi il Sud lo vive quotidianamente anche attraverso le pagine del nostro Giornale: il direttore della 'Gazzetta', Giuseppe De Tomaso. Prima di rivolgere le sue domande, De Tomaso ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

krisscap : @chedisagio Esatto!!Spendiamoli bene e investiamo al Sud, che si sta spopolando... - apri_la_mente : @Marco_dreams Facciamo un polo di ricerca avanzato a Taranto, investiamo in cervelli. Creiamo innovazione verde da… -

Manifattura sud? Per Alberto Baccini di Italia Viva e Francesco Colucci dei Riformisti Toscani le soluzioni sono due: affidare un progetto ai privati o abbattere tutto realizzando piazza e parcheggio.Dopo quattro giorni di estenuanti trattative, i 27 del Consiglio europeo hanno trovato un accordo. Anche in questo caso il compromesso ha fatto da padrone. Senza di esso non ci sarebbe stata convergen ...