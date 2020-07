Interviste allo specchio. Renzi maggioranza inquieta, Berlusconi opposizione responsabile (Di domenica 26 luglio 2020) Silvio Berlusconi, opposizione responsabile, sul Corriere della Sera. Matteo Renzi, maggioranza inquieta, su Repubblica. Due Interviste che, più o meno involontariamente, fissano le convergenze fra Forza Italia e Italia Viva, in predicato nelle cronache di politica (“fantapolitica”, dice il Cav) di guardarsi sempre più spesso da vicino. E così si nota che sul sì al Mes, sulla regia parlamentare sui soldi europei - con un distinguo, per cui Silvio propone una Bicamerale mentre per Matteo “non ha senso”, le Camere possono lavorare “ad agosto” - sul piano shock per l’economia, sulla legge elettorale, sul solido atlantismo Berlusconi e Renzi parlano una lingua politica ... Leggi su huffingtonpost

