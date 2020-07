Inter, tra record e rimpianti (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA - Trascinata da Lukaku e Sanchez l'Inter riscatta i due pareggi contro Roma e Fiorentina , strapazza il Genoa 3-0 e si riprende il secondo posto in classifica. Grazie alla 12ª vittoria in ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | MACCHINA Con 2?3? gol, #Lukaku ha raggiunto il terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima st… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - Inter : ?? | SONDAGGIO #InterFans tocca a voi! Chi è stato il migliore in campo di #SpalInter? Potete scegliere tra i 4 marcatori di ieri sera ?? - MaxMinervini : RT @Inter: ?? | MACCHINA Con 2?3? gol, #Lukaku ha raggiunto il terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in @Se… - saltaluomo : RT @Inter: ?? | MACCHINA Con 2?3? gol, #Lukaku ha raggiunto il terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in @Se… -