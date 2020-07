Inter, sogno Messi durato poco: Marotta e Conte spengono le voci e mettono fine ai sogni dei tifosi nerazzurri (Di domenica 26 luglio 2020) Svanito il sogno Messi per l’Inter Nemmeno il tempo che Jorge Messi, padre di Lionel, portasse la sua residenza a Milano che subito si era tornato a parlare della Pulce all’Inter. Il sogno di vedere il numero 10 blaugrana in nerazzurro è durato poco. Nella giornata di ieri prima e dopo il match vinto contro il Genoa è arrivata la doppia smentita da parte di Beppe Marotta prima e Antonio Conte dopo. “L’illusione è durata lo spazio di un paio di giorni. Giusto il tempo di sapere che il padre dell’argentino ha acquistato casa a Milano (guarda caso a due passi dalla sede dell’Inter…), per poi chiedere la residenza in Italia. Fatti due ... Leggi su intermagazine

