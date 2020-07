Inter, buone notizie dall’infermeria: oggi Sensi torna in campo. Obiettivo Europa League (Di domenica 26 luglio 2020) Sensi presto a completa disposizione Se per le ultime due partite di campionato sarà difficile, l’Inter e Conte sperano di avere a pieno regime per l’Europa League Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro ha saltato per infortunio questa fase finale di campionato e oggi, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrebbe tornare a correre sul campo per essere a completa disposizione per l’Europa League. “L’Obiettivo dello staff nerazzurro sarà quello di cercare nei prossimi giorni di riportare Sensi al top, non tanto per il campionato, dove mancano ormai solo due match, per quanto importanti con Napoli (a centrocampo ... Leggi su intermagazine

MatteoBarzaghi : Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a… - Kingbarella23 : @shockthegalgo È un rottame perché non fa una vita da professionista ed è stato fuori forma tutto l’anno. All’inizi… - AniMatMigrante : @Gianlucaimpa @FrustalupiMario @Max_883 @randy3est @gabrieleporri @Gnegnyna @dbollini @JohannesBuckler Il fatto che… - ConteBald : @AndreaInterNews Anche l'Inter potrebbe far meglio in questo senso invece di andar dietro a ogni giocatore pompato… - Voel_1908 : RT @RiccardoDanna1: #Nainggolan ha buone possibilità di far parte della rosa dell‘#Inter nella prossima stagione. Il centrocampista belga… -