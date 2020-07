Inps: cedolino pensioni anticipate, il calendario di agosto (Di domenica 26 luglio 2020) Il pagamento della pensione per il cedolino di agosto avverrà in anticipo, dal 27 luglio cosi come il prossimo mese. La novità è stata annunciata dall’Inps che ha previsto un calendario suddiviso in diversi giorni della settimana e in ordine alfabetico per coloro che ritirano la pensione in contanti alle Poste. In modo da evitare assembramenti. cedolino di agosto e novità Con il cedolino di agosto arrivano anche delle novità che sono già consultabili sul sito Inps. Riguardano principalmente se c’è un accredito o un addebito sulla pensione in base al modello 730, controllare se hanno diritto a un rimborso o a una trattenuta quindi una maggiore trasparenza sulle ... Leggi su quotidianpost

