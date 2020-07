Inizia il risiko delle mega poltrone (Di domenica 26 luglio 2020) Mentre si consuma la guerra per la sopravvivenza di “Giuseppi” sui fondi europei, nelle segrete stanze si contendono feroci battaglie di potere, possibilmente al riparo dai Trojan. Come quelle per la Presidenza del Consiglio di Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e per la poltrona d’oro, riservata al Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale. Proprio della Corte dei Conti alla Consulta approda, al posto di Aldo Carosi, pupillo di Sergio Mattarella e per questo sicuro di un future radioso, Angelo Buscema, nominato a sue tempo da Paolo Gentiloni, che l'ha spuntata al ballottaggio per soli quattro voti contro Vito Tenore, un moderato parcheggiato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna). La sua elezione lascia libera la poltrona di capo della magistratura contabile. E anche qui si affilano le lame al chiaro di luna. Da ... Leggi su nicolaporro

ilcorriereblog : Inizia il risiko delle mega poltrone -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia risiko Inizia il risiko delle mega poltrone Nicola Porro Mps, servono ancora soldi dallo Stato. Ultimi rumor: Bce chiede 700 milioni per facilitare M&A

Mps verso la strada della ripresa attraverso la vendita degli NPL ad Amco e le nozze con un’altra banca italiana? All’inizio della settimana il riaccendersi del risiko bancario a Piazza Affari aveva s ...

Borsa Milano negativa su timori contagi virus, corre Mps, giù Diasorin

Ancora fermento sui bancari in un mercato che da inizio settimana punta sul risiko del settore dopo il rilancio annunciato venerdì scorso da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, che dovrebbe spianare la ...

Mps verso la strada della ripresa attraverso la vendita degli NPL ad Amco e le nozze con un’altra banca italiana? All’inizio della settimana il riaccendersi del risiko bancario a Piazza Affari aveva s ...Ancora fermento sui bancari in un mercato che da inizio settimana punta sul risiko del settore dopo il rilancio annunciato venerdì scorso da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, che dovrebbe spianare la ...