Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista" (Di domenica 26 luglio 2020) Ergastolo. E' questa la parola che mette fine ai dubbi: sui legami tra la ‘Ndrangheta e cosa Nostra, sull'idea delle mafie di attentare al cuore dello Stato e sulla successiva ipotesi di trattativa. Questa parola, che significa carcere a vita, è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria giovedì, quando è stata letta la condanna per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, accusati di essere i mandanti dell'omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. “Una sentenza storica”, secondo Antonio Ingroia, avvocato, ed ex pm del processo sulla trattativa Stato-mafia. Ingroia, poi dimessosi dalla magistratura per candidarsi alle elezioni nel 2013, ha rivestito, nel processo 'Ndrangheta ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Ingroia Ecco Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista"

Ergastolo. E’ questa la parola che mette fine ai dubbi: sui legami tra la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, sull’idea delle mafie di attentare al cuore dello Stato e sulla successiva ipotesi di trattativa. Q ...

ndrangheta-stragista

Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista" ...

Ergastolo. E’ questa la parola che mette fine ai dubbi: sui legami tra la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, sull’idea delle mafie di attentare al cuore dello Stato e sulla successiva ipotesi di trattativa. Q ...Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista" ...