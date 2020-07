Infortunio per Dybala: Juventus in ansia per la partita di Champions contro il Lione (Di domenica 26 luglio 2020) Smorfia di dolore per Paulo Dybala costretto a lasciare il campo nel finale del primo tempo di Juventus-Sampdoria. Problema all’adduttore della gamba sinistra per il talentuoso calciatore argentino, sostituito dal connazionale Higuain. Tifosi in ansia per le condizioni di Dybala, non tanto per il finale di campionato che, in caso di vittoria questa sera, sarà già chiuso con la Juventus Campione d’Italia, ma per il ritorno dell’ottavo di Champions contro il Lione previsto per il 7 agosto (all’andata i francesi vinsero 1-0).L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

