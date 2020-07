Infortunio Dybala, la Juventus trema per le condizioni dell’attaccante (Di domenica 26 luglio 2020) Infortunio Dybala – Juventus e Sampdoria sono in campo per la partita del campionato di Serie A, è un turno molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che può festeggiare lo scudetto. Il primo tempo non è stato spettacolare, poche emozioni e i padroni di casa non riescono a sbloccare la sfida. Al 30esimo il primo problema per i bianconeri, botta alla testa per Danilo, il brasiliano costretto al cambio. Al 40′ tegola ancora più pesante per Sarri. Si fa male Dybala, la ‘Joya’ deve uscire dal campo per un problema all’adduttore, al suo posto dentro Higuain. C’è preoccupazione per le condizioni dell’argentino, soprattutto in vista delle sfide di Champions League.L'articolo Infortunio ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioJcom : New post: Infortunio serio per Dybala, ecco cos’ha avuto - Spazio_Napoli : - cippins : RT @juventusheroes: Eliminiamo tutte le prossime partite della Juventus, per evitare peggiori figure di merda, visto l'infortunio di Dybala… - ilbianconerocom : Dybala, infortunio all'adduttore sinistro: le condizioni - juventusheroes : Eliminiamo tutte le prossime partite della Juventus, per evitare peggiori figure di merda, visto l'infortunio di Dybala. #JuveSamp -