Incidente in moto, muore il giorno del 40° compleanno. I suoi organi salveranno altre vite (Di domenica 26 luglio 2020) Camaiore, Lucca,, 26 luglio 2020 - Purtroppo Luca non ce l'ha fatta: Antonluca Verriotto se n'è andato proprio nel giorno del suo compleanno. Lascia due figlie, di 17 e 8 anni, la sorella Marianna, ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Incidente in moto, muore il giorno del 40° compleanno. I suoi organi salveranno altre vite #Camaiore - infoitsport : Moto 3, Vietti che fai? Incidente sul podio, punti non solo in classifica - Sportmediaset - zazoomblog : Incidente a Cereseto scontro tra auto e moto: muore un uomo di 32 anni - #Incidente #Cereseto #scontro #moto:… - corrierece : Tragico incidente in moto: muore trentenne - - - ugo89773290 : @restiistasera Incidente in moto,non avevo un pezzo sano ,sul corpo tutto l’asfalto infilato nelle ferite,però sono qui a raccontarlo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente moto Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: grave un 17enne Fanpage.it Incidente in moto, muore il giorno del 40° compleanno. I suoi organi salveranno altre vite

Lascia la mamma Michela, 58 anni, affranta dal dolore. Il padre era deceduto molti anni fa, giovanissimo. Verriotto aveva avuto un grave incidente nei pressi dell’Incaba a Camaiore lungo la ...

Tragico scontro auto-moto, noto imprenditore muore a pochi metri da casa

Marsciano (Perugia), 26 luglio 2020 - Grande appassionato delle due ruote, ha perso la vita proprio in sella alla sua moto, a pochi metri dalla sua abitazione. Paolo Pierassa, 44 anni compiuti a marzo ...

Lascia la mamma Michela, 58 anni, affranta dal dolore. Il padre era deceduto molti anni fa, giovanissimo. Verriotto aveva avuto un grave incidente nei pressi dell’Incaba a Camaiore lungo la ...Marsciano (Perugia), 26 luglio 2020 - Grande appassionato delle due ruote, ha perso la vita proprio in sella alla sua moto, a pochi metri dalla sua abitazione. Paolo Pierassa, 44 anni compiuti a marzo ...