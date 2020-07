Incendio Orbetello: in fumo 12 ettari di macchia mediterranea, bonifica in corso (Di domenica 26 luglio 2020) In corso la bonifica dell’area in cui ieri pomeriggio è divampato un Incendio, in località La Parrina nel comune di Orbetello (Grosseto): in fumo ben circa 12 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte: sono state attivate anche 4 squadre arrivate da fuori provincia che lavoreranno fino alle 19. Nel complesso sono impegnate 11 squadre e 20 persone tra direttore delle operazioni di spegnimento, operai forestali degli enti competenti, squadre del volontariato.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

