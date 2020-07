Incendio nella cattedrale di Nantes, 39enne confessa. L’avvocato: “È pentito”. Rischia 10 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Era stato fermato, poi rilasciato. Ma nel fine settimana il 39enne ruandese, volontario della cattedrale gotica di San Pietro e Paolo di Nantes, è stato di nuovo arrestato: agli agenti ha confessato di aver provocato le fiamme lo scorso 18 luglio, accendendo i tre inneschi all’interno della chiesa. L’avvocato del volontario ha riferito che il suo cliente, che è in difficoltà con il rinnovo del permesso di soggiorno, era “pieno di rimorsi” e che la confessione è stata “una liberazione”. L’uomo, a cui era affidato il compito di chiudere la chiesa, ha confessato di essere lui il responsabile del rogo che ha danneggiato la cattedrale del XV secolo. Ora Rischia una pena di 10 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : Quattro squadre di #vigilidelfuoco sono al lavoro dalle 15 di #oggi nella zona industriale di #Brindisi: in fiamme… - SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - HuffPostItalia : Incendio nella cattedrale gotica di Nantes, 'non è sotto controllo' - monacocarino : RT @francescatotolo: ?? L'immigrato ruandese e volontario della diocesi, con permesso di soggiorno scaduto, ha confessato di aver appiccato… - spe1977 : RT @fattoquotidiano: Incendio nella cattedrale di Nantes, 39enne confessa. L’avvocato: “È pentito”. Rischia 10 anni -