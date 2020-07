Incendio cattedrale Nantes, volontario confessa (Di domenica 26 luglio 2020) Parigi, 26 lug. (Adnkronos/Dpa) - Il volontario ruandese, arrestato ieri sera per la seconda volta dalla polizia di Nantes, ha confessato ai magistrati di aver provocato L'uomo era stato arrestato una prima volta subito dopo l'Incendio, sabato scorso, ma poi rilasciato, con gli inquirenti che avevano dichiarato che nulla lo collegava ai tre inneschi che hanno fatto divampare le fiamme. L'uomo lavorava come volontario nella diocesi e la sera prima dell'Incendio aveva il compito di chiudere la cattedrale. Leggi su liberoquotidiano

