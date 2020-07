Incendio cattedrale Nantes, volontario confessa (Di domenica 26 luglio 2020) Parigi, 26 lug. (Adnkronos/Dpa) – Il volontario ruandese, arrestato ieri sera per la seconda volta dalla polizia di Nantes, ha confessato ai magistrati di aver provocato . Lo riporta il giornale locale Presse Ocean, citando l’avvocato del 39enne rifugiato, Quentin Chabert, che conferma che l’uomo sta collaborando con gli inquirenti. Non è ancora chiaro però quale sia stato il suo movente.L’uomo era stato arrestato una prima volta subito dopo l’Incendio, sabato scorso, ma poi rilasciato, con gli inquirenti che avevano dichiarato che nulla lo collegava ai tre inneschi che hanno fatto divampare le fiamme. L’uomo lavorava come volontario nella diocesi e la sera prima dell’Incendio aveva il compito di chiudere la ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : A una settimana dall'incendio nella cattedrale di Nantes, il volontario ruandese della diocesi, fermato e poi rilas… - fattoquotidiano : Incendio nella cattedrale di Nantes, 39enne confessa. L’avvocato: “È pentito”. Rischia 10 anni - MediasetTgcom24 : Francia, confessa l'uomo fermato per l'incendio alla cattedrale di Nantes #nantes - perchetendenza : #Nantes: Perché a una settimana dal rogo della cattedrale il volontario della diocesi (che era stato fermato e poi… - EvaApplepie : RT @MediasetTgcom24: Francia, confessa l'uomo fermato per l'incendio alla cattedrale di Nantes #nantes -