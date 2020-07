Incendio Cattedrale di Nantes, volontario confessa di aver appiccato il rogo (Di domenica 26 luglio 2020) Ha confessato il volontario della Diocesi accusato di aver appiccato l’Incendio alla Cattedrale di Nantes una settimana fa: “Una liberazione” “Una liberazione”. Questa la sensazione provata dal volontario della Diocesi accusato di aver appiccato l’Incendio doloso all’interno della Cattedrale di Nantes, avvenuto circa una settimana fa. L’uomo – un 39enne di origini ruandesi – ha confessato dopo un lungo interrogatorio da parte degli Inquirenti che stanno indagando sull’accaduto. Inizialmente era stato fermato e poi successivamente rilasciato, ma successivamente ha ammesso di ... Leggi su zon

