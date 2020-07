Incendio alla Cattedrale di Nantes: volontario ruandese della diocesi confessa di averlo appiccato (Di domenica 26 luglio 2020) E’ passata una settimana dall’Incendio nella Cattedrale di Nantes, nell’ovest della Francia, e oggi il volontario ruandese della diocesi, che era stato fermato e poi rilasciato, ha confessato di essere stato proprio lui ad aver provocato le fiamme accendendo i tre inneschi all’interno della chiesa. L’avvocato del volontario, in difficoltà con il rinnovo del permesso di soggiorno, ha detto che il suo cliente era “pieno di rimorsi” e che la confessione è stata “una liberazione”. I pubblici ministeri francesi hanno dunque messo sotto accusa formale Quentin Chabert, il rifugiato ruandese che ha ... Leggi su meteoweb.eu

