Incendio alla cattedrale di Nantes: il volontario ha confessato (Di domenica 26 luglio 2020) L'Incendio alla cattedrale di Nantes non è stato accidentale. Il volontario arrestato nei giorni scorsi e subito rilasciato ha confessato in queste ore di aver appiccato volontariamente l'Incendio che ha distrutto l'organo del 17esimo secolo e alcune vetrate della struttura.L'uomo, un rifugiato del Ruanda da tempo impiegato come guardiano della cattedrale di Nantes, è stato nuovamente arrestato dopo la piena confessione. I suoi legali hanno riferito alla stampa che riferire tutto agli inquirenti è stata una liberazione per l'uomo, che avrebbe trascorso gli ultimi giorni divorato dai sensi di colpa.Oscuro, al momento, il movente del gesto. ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Francia, confessa l'uomo fermato per l'incendio alla cattedrale di Nantes #nantes - matteosalvinimi : Incendio doloso alla cattedrale gotica di #Nantes, uno dei gioielli più belli d'Europa, un simbolo della nostra civ… - repubblica : Nantes, confessa il volontario accusato di aver appiccato l'incendio alla cattedrale [aggiornamento delle 10:46] - LuceverdeRadio : ???? #Treni Linea Cancello - Salerno: dalle 17.20 circolazione sospesa per incendio adiacente alla sede ferroviaria f… - MaurilioVitto : Nantes, incendio alla cattedrale. Confessa il volontario ruandese: «Avevo difficoltà con il permesso di soggiorno» -